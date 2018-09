Sabato 29 Settembre 2018, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 18:26

Si avvia ormai alla conclusione lo scrutinio delle schede elettorali per l’elezione dei delegati di Cassa Forense per il distretto di Napoli: su circa tremila avvocati che hanno esercitato il proprio diritto al voto, sono state esaminate 2.200 schede. Dieci le liste per questa competizione, per un totale di 71 avvocati candidati: al distretto della Corte di Appello di Napoli, in relazione al numero degli iscritti alla Cassa, spettano 9 delegati che corrispondono a 9 seggi.Il criterio di attribuzione dei seggi avviene con il metodo D’Hondt: si tratta di un processo matematico adottato dai sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale. Tale sistema prevede che si divida il totale dei voti di ogni lista fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e che si assegnino i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.«Queste elezioni ci segnalano alcuni dati significativi – ha commentato Maurizio Bianco, presidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli - in primo luogo la bassa partecipazione al voto, segno evidente della mancata condivisione della politica di Cassa Forense. Secondo: la netta, finora, affermazione della lista 10 che risulta essere di gran lunga la più votata dell’intero distretto di Napoli che coinvolge candidati che sono stati indicati da Napoli e Torre Annunziata, contro la lista 8 appoggiata dai colleghi Caia, Tafuri e Santoro che escono fortemente ridimensionati da questa tornata elettorale. In terzo luogo emerge una chiara volontà di rinnovamento, già manifestata con le precedenti elezioni del Consiglio. Attendiamo lo spoglio delle ultime schede ma in ogni caso auspico che Cassa Forense sia ancora più vicina ai colleghi in difficoltà calibrando i suoi interventi, tenendo conto delle diversità territoriali e della grave crisi che sta soffrendo l’Avvocatura soprattutto nel Meridione».