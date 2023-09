Avvocati Napoli: il 27 ottobre l'assemblea del bilancio

Si è tenuto oggi su iniziativa del Sindacato forense l’incontro interassociativo con il Consiglio dell’Ordine avvocati di Napoli. Presenti oltre agli esponenti del sindacato, il presidente del COA Immacolata Troianiello, il segretario Antonio Valentino, la tesoriera Nathalie Mensitieri, i vicepresidenti Giovanni Carini e Dina Cavalli oltre ai consiglieri Federica Mariottino e Alessandro Numis.

Al centro del dibattito la questione del bilancio del COA: durante l’incontro il Presidente, la Tesoriera ed i componenti dell’Ufficio di presidenza, nel comunicare che l’Assemblea degli iscritti è programmata per il prossimo 27 ottobre, hanno risposto alle domande dei rappresentanti delle varie associazioni, sia sulle ragioni per cui si è dovuto ricorrere ad una società esterna di revisione, sia in ordine alle criticità che il neoeletto Consiglio è stato costretto ad affrontare nei suoi primi mesi di attività.