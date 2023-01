Tradito il rapporto di fiducia, inferto un danno alle casse dell’Ordine, colpita l’immagine dell’avvocatura. Con queste motivazioni, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati non ha concesso sconti nei confronti dell’ormai ex direttore amministrativo Mario Libertino, commercialista da trent’anni al lavoro per l’Ordine degli avvocati. Licenziato per giusta causa, come responsabile di una gestione che avrebbe provocato un buco di un milione e novecentomila euro nelle casse dell’Ente.

Un caso emerso due mesi fa, nel corso di una concitata seduta del consiglio dell’Ordine, dopo una nota dell’Agenzia dell’Entrate. In sintesi, per anni non sarebbero stati versati contributi, oneri previdenziali e fiscali nelle casse dello Stato, creando una sorta di voragine che ha fatto scattare le contromosse da parte del Fisco. Come è noto, la vicenda è stata portata in Consiglio dal presidente Antonio Tafuri, presidente uscente, alimentando non poco il clima elettorale, in vista del voto per il rinnovo del Consiglio, nella settimana che va dal 30 gennaio al 4 febbraio. Un caso sul quale la Procura di Napoli sta conducendo una indagine penale, mentre si è da poco conclusa una sorta di istruttoria interna affidata a una due diligence coordinata dal presidente della fondazione Ordine dei commercialisti Enzo Moretta, ma anche alla consulenza dell’avvocato giuslavorista Gianlivio Fasciano. Stando a quanto emerso fino a questo momento, il maxidebito sarebbe ascrivibile non al furto del denaro da parte del direttore, ma ad alcune criticità nella gestione amministrativa dell’Ente.

Si legge nell’estratto del verbale della seduta dello scorso 30 dicembre del Consiglio degli avvocati: «La gravissima negligenza nell’espletamento delle funzioni sostanzia una ipotesi di grave inottemperanza da parte del dipendente ai doveri del proprio ufficio, ai generali doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione della prestazione lavorativa ed al dovere di fedeltà verso l’ente datore di lavoro. Il dottor Libertino ha goduto di una autonomia e di una fiducia evidentemente mal riposta e, abusando della propria posizione, ha omesso atti gravissimi tanto da esporre il consiglio a una penosissima situazione, oltre che al danno di immagine e credibilità del quale è evidentemente responsabile».

Impossibile, secondo questo ragionamento alcuna transazione, che pure era stata avanzata nel corso di questa istruttoria». Spiega l’avvocato Gianlivio Fasciano: «Mi è stato richiesto di esprimere un parere sui rilievi disciplinari che erano stati addebitati al dipendente. L’ho fatto con sentimento e responsabilità limitandomi ad osservare i documenti a corredo. Posso dire che la scelta adottata dal Consiglio spieghi l’essenza dell’avvocatura che, anche quando è chiamata a muoversi come parte di un procedimento, applica prudenza e rispetto per le posizioni di diritto di ciascuno. Poi, all’esito dell’istruttoria, il Consiglio si è espresso in modo chiaro. Anche questo è un segnale che caratterizza la struttura dell’avvocato, stante la sua capacità di assumere decisioni e responsabilità».

Una vicenda dolorosa, per la quale è stato approntato un piano di rientro da parte del presidente Moretta, che potrebbe essere discusso nei prossimi giorni in Consiglio degli avvocati: in quattro anni si potrebbe abbattere il debito, azionando una leva nei confronti di tutti gli iscritti. Prospettive prossime venture, si attende il ragionamento che verrà portato in Consiglio, in un contesto decisamente scosso. Ma qual è la posizione di Libertino? In cosa consiste la replica dell’ormai ex direttore amministrativo? Spiega l’avvocato Luigi Sena, che difende Libertino in sede penale e che ha impugnato il provvedimento di licenziamento: «Proprio le motivazioni del provvedimento disciplinare confermano che non è stato commesso alcun reato e meno che mai l’indebita appropriazione di denari dell’ente». Una vicenda che ora attende le conclusioni dell’inchiesta condotta dal pool reati contro la pubblica amministrazione, nel tentativo di mettere a fuoco circostanze e retroscena del maxidebito.

Una vicenda che si è registrata negli ultimi mesi di vita dell’attuale consiliatura, in uno scenario destinato ad infiammarsi in vista della prossima scadenza elettorale. Lunedì prossimo è l’ultimo giorno per il deposito delle proprie candidature. Come ha spiegato al Mattino, nell’intervista che riportiamo in questa pagina, il presidente uscente Antonio Tafuri non ha intenzione di ricandidarsi. Diverse le liste in campo, in tanti puntano ad occupare uno dei 25 posti del nuovo consiglio dell’ordine, in una caccia al consenso che si fa ogni giorno più evidente.