Avvocati, nuovo duello Bianco attacca Ciruzzi

Martedì 15 Gennaio 2019, 11:47

Due big che revocano la loro candidatura, il presidente degli avvocati Maurizio Bianco che attacca un veterano del calibro di Domenico Ciruzzi, mentre questo pomeriggio si decide sul da farsi: ore 15, il Consiglio dell'ordine degli avvocati si riunisce per stabilire se votare il 28 gennaio, come in calendario, o se spostare le urne ad altra data, come per altro approvato in questi giorni dalle assemblee di Nola, Torre Annunziata e Benevento. Ma torniamo alla querelle esplosa in Tribunale. Ieri sera il presidente Bianco firma una nota durissima contro il penalista Ciruzzi (per 4 anni consigliere dell'ordine, poi ex presidente della camera penale vice presidente di Unioncamere). A scatenare l'ira di Bianco una dichiarazione di Ciruzzi sulla questione della incandidabilità di chi ha già svolto due mandati, ma anche sui pareri espressi sul cosiddetto caso Napoli (dove il consiglio in carica dura da meno di due anni). Dunque, la nota di Bianco: «Dalla mia bocca mai è stata pronunciata offesa nei confronti di un collega. Resto sbigottito dalla violenza con la quale l'avvocato Domenico Ciruzzi possa qualificare un parere di un illustre giurista come tragicomico e comprendo il disagio che ha spinto Pino Vitiello ed Arturo Frojo a ritirare la loro candidatura, di fronte a tali esternazioni. Credo che la discussione debba ricominciare a seguire i canoni di un confronto civile tra avvocati e che debba riguardare l'opportunità di eventuali ricandidature e non la loro legittimità, che è stata ormai chiarita senza ombra di dubbio. Ed a proposito di opportunità non va sottovalutato che il politicamente longevo Tafuri siede in consiglio dal 2002, ben nove anni prima di me, e continua a percepire i rimborsi come delegato a Cassa Forense, ruolo che ancora oggi ricopre. Se le prediche provengono da questi pulpiti, non ci resta che votare». Controreplica di Ciruzzi: «È risibile ciò che afferma Bianco, che inizia dicendo di non aver mai offeso nessuno e termina offendendo un collega rispettabile come Tafuri. Ribadisco che circolano molteplici elucubrazioni pseudogiuridiche così tragicomiche da spiegare almeno in parte il declino delle classi professionali meridionali. Di violenta c'è solo la sua pervicacia di presentare una candidatura che è contro disposizioni vigenti».