L'avvocato aggredito con un machete nel Napoletano: «Chiedo maggiori tutele per me e la mia famiglia»

Fu aggredito con un machete da un vicino di casa lo scorso 20 dicembre a Marano. L'avvocato Beniamino Esposito, che denunciò l'accaduto ai carabinieri, ha lanciato ieri un appello dalla sua pagina Facebook. L'uomo che lo aggredì, un 79 enne che già in passato avrebbe minacciato il legale, è stato denunciato a piede libero e continua a vivere a pochi passi dalla famiglia Esposito.



"Dopo i fatti capitati alla mia persona e alla famiglia, e da anni fin dal 2011, non conduciamo più una vita serena - scrive il legale - Ho provato a vendere casa senza successo. Nessuno, conoscendo la vicenda e il soggetto che mi ha aggredito, vuol viverci vicino. Sono perplesso e senza parole e ancor di più stupito per la mancanza di tutela ad oggi da parte dell'autorità giudiziaria, che non ha posto in essere misure appropriate tese ad evitare ulteriori "raptus" da parte vicino. Nessuno ha compreso e valutato che negli anni vari sono stati i modi e gli strumenti adoperati dal soggetto in questione contro la mia persona: minacce di adoperare fucili, arnesi da lavoro e, da ultimo, il machete. Chiedo maggiori tutele". © RIPRODUZIONE RISERVATA