Napoli, azienda di lavorazione marmi abusiva con rifiuti tossici: scatta il sequestro a Poggioreale

Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno individuato nella zona di Poggioreale un'azienda di lavorazione marmi abusiva. Nell'ispezionare l'area gli uomini della Municipale hanno rinvenuto inoltre un ingente quantitativo di polveri residue della lavorazione. All'interno del perimetro dell'attività sono stati individuati anche cumuli di rifiuti speciali, pericolosi quali, bidoni di solventi chimici e collanti, residui metallici, plastici e vernici. Sull'area insistevano anche due grandi capannoni costruiti senza alcuna autorizzazione e, all'interno di uno di questi c'è una grande vasca di raccolta delle acque di lavorazione, non a norma e non ha tenuta stagna. L'intera area è stata posta sotto sequestro ed il titolare denunciato all'autorità giudiziaria. A suo carico sono state elevate sanzioni per oltre 30.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA