Azienda policlinico Federico II mancano tecnici e professionisti sanitari: a rischio le attività formative e di cura

Azienda ospedaliera Policlinico: sono precari di lungo corso o mancano del tutto i professionisti di riferimento (direttori delle aree professionalizzanti) di 16 professioni sanitarie necessari per la formazione universitaria e per le attività di tutoraggio nei corsi di laurea dei vari profili. A segnalarlo in una nota formale inviata alla direzione generale dell’azienda ospedaliera policlinico guidata da Anna Iervolino è il presidente della Scuola di Medicina Maria Triassi che vi ha dato seguito dopo le ripetute segnalazioni di merito pervenute dall’Ordine delle professioni sanitarie presieduto da Franco Ascolese.

“Più volte è stato sottolineato dai Presidenti dei Corsi di laurea - scrive Triassi - la situazione precaria delle attività professionalizzanti che in alcuni casi hanno contratti a termine rinnovabili con interruzioni di 15 giorni e conseguente mancata stabilità delle figure di riferimento, il che pregiudica la qualità dei corsi di laurea. E’ noto - aggiunge la preside che è ordinario di Igiene e medicina preventiva - che per la sostenibilità dei corsi di laurea occorre aderire a specifici requisiti di legge che comprendono anche il rapporto dei tutori rispetto agli studenti necessari alla formazione degli iscritti”.

Il Consiglio della Scuola di medicina ha del resto approvato l’istituzione di un monitoraggio sulla sostenibilità dei corsi di laurea dal quale emerge che effettivamente vi è un’inadeguatezza - conferma la Triassi - del numero di figure professionali in servizio nei vari corsi di laurea e da cui si evince che il rapporto, tra tutori e studenti, nell’ambito dello stesso profilo, è adeguato solo per il corso di laurea in Ostetricia ma per tutti gli altri insufficiente.

La proposta della Scuola è di attivare urgentemente un tavolo a cui partecipino gli Ordini, l’azienda ospedaliera policlinico e la Scuola di medicina in cui definire il fabbisogno delle figure professionali da assumere per assolvere alla sostenibilità dei corsi di laurea incardinati nella Scuola.

“Dobbiamo registrare - aggiunge Ascolese - che il problema, a distanza di anni, non ha ancora avuto soluzione con enormi gravi ripercussioni in termini di disservizio a carico dell’intera collettività in quanto la formazione non risponde ai criteri necessari. La scarsità di figure professionali di riferimento rende - infatti - oggettivamente impossibile l’attività di tutoraggio nel rispetto della normativa e dei protocolli d’intesa vigenti. Basta considerare, tanto per fare un esempio, che il corso di Laurea in “Igiene dentale” (che conta 60 iscritti) non dispone nemmeno di un professionista stabilmente incardinato nell’organico aziendale. E lo stesso accade per i corsi di laurea in “Ortottica”, “Tecniche ortopediche” e “Tecniche Audioprotesiche” mentre per altre professioni e altrettanti Corsi di Laurea, le carenze di organico sono intollerabili (1 tecnico della prevenzione per 60 studenti, 8 Fisioterapisti per 90 studenti, 4 Logopedisti per 86 studenti) e fanno il paio con l’atavica carenza di Tecnici sanitari di Radiologia medica che determina conseguenze anche sul piano assistenziale. Nell’ambito delle rete tempo dipendente per lo strofe, che vede ritardi nel ruolo c aui è chiamata l’azienda, la radiologia interventistica (ma anche l’emodinamica) e le sale operatorie continuano a svolgere funzioni di cura in assenza dei Tecnici sostituito spesso illegittimamente da altre figure professionali in contatto con le prerogative di legge che hanno peraltro lo scopo di qualificare l’assistenza. Non è più tempo di interventi estemporanei e non adeguatamente risolutivi - conclude Ascolese - così come è incomprensibile che il concorso per l’assunzione di 10 Tecnici sanitaria di radiologia medica indetto nell’ormai lontano 2019 non abbia avuto seguito nonostante gli accresciuti fabbisogni assistenziali in corso di pandemia né la convenzione stipulata tra l’Azienda e il Cardarelli sembra aver dato seguito ad alcuna assunzione. La stessa incomprensibile inerzia si registra nel reclutamento dei Tecnici di laboratorio biomedico, mai assunti nonostante il completamento della procedura selettiva”.

