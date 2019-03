Rifiuti tessili nei Regi Lagni, scoperta azienda del Vesuviano

Mercoledì 20 Marzo 2019, 13:17

Gli scarti tessili di un’azienda di San Gennaro Vesuviano smaltiti nei regi lagni e nelle campagne di San Vitaliano. Scovati, sono stati condannati a rimuovere e a smaltire legalmente tutti i rifiuti.La polizia municipale di San Vitaliano guidata dal comandante Ciro Cirillo, in collaborazione con la polizia provinciale di Napoli e il personale ispettivo dell’Asl Napoli 3, risale tutta la filiera e arriva all’opificio di San Gennaro Vesuviano, dove lavoravano 40 dipendenti bengalesi in pessime condizioni igieniche e di sicurezza.Alla fabbrica si è arrivati attraverso una meticolosa indagine partita proprio dall’analisi dei grossi sacchi di rifiuti abbandonati. Etichette, indirizzi e addirittura ricevute di trasferimento di denaro in Bangladesh sono risultati fatali i titolari dell’azienda ritrovati, multati e denunciati penalmente per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.