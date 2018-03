B&B abusivo scoperto a Napoli: fittava stanze su internet senza autorizzazioni

Domenica 11 Marzo 2018, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 15:20

Rinvenuto a Napoli un Bed and Breakfast del tutto abusivo a pochi passi dal centro cittadino. La scoperta è stata effettuata dagli uomini della Polizia Locale del nucleo Mobilità Turistica, nel corso di alcuni controlli presso diverse strutture ricettive come B&B e case vacanza. Le indagini, sono partite a seguito di controlli su internet dove è stata intercettata una struttura – in via Nuova Pizzofalcone – disponibile a prenotare camere per il soggiorno in città. Durante le operazioni di accertamento, il proprietario del locale è stato sorpreso dai poliziotti, ad esercitare l'attività privo delle dovute autorizzazioni. L'uomo quindi, è stato identificato e sanzionato per una cifra pari a 1377 euro. A conferma dello svolgimento illecito dell'esercizio, anche alcune testimonianze di ospiti stranieri che hanno confermato di aver prenotato attraverso il portale web. Il titolare, verrà adesso segnalato all'autorità giudiziaria per mancata comunicazione alla Pubblica Sicurezza delle persone ospitate.