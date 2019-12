Il Babbo Natale di Anacapri ritrovato vivo in un casolare vicino casa: è in ospedale

Grande sollievo ad Anacapri per il ritrovamento di Antonio Parlato; l’uomo è stato trovato vivo in un piccolo locale adiacente casa. A fare la scoperta è stato il figlio intorno alle 11.30 di questa mattina entrando nel locale degli attrezzi. Qui ha ritrovato il padre che si era allontanato da casa la notte della vigilia di Natale dopo una discussione familiare al rientro dal tradizionale giro per la distribuzione di regali ai bambini anacapresi vestito con il caratteristico costume da Babbo Natale.

Parlato non aveva portato con sé i farmaci per curare la patologia di cui soffre e per questo le condizioni di salute in cui è stato ritrovato non sono ottimali. È stato trasportato all'ospedale Capilupi di Capri per affidarlo alle cure dei sanitari.

La scomparsa dell’uomo ha tenuto impegnata fin da ieri pomeriggio gran parte della popolazione di Anacapri, mobilitando centinaia di cittadini divisi in gruppi l’amministrazione comunale per dar man forte a carabinieri e guardia costiera fino al calar della sera.

Il lieto fine si è avuto stamattina dopo le ricerca riprese questa mattina alle 7 a cui hanno partecipato carabinieri, polizia, guardia costiera, polizia municipale, protezione civile, i rappresentanti del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania e i cani molecolari.

