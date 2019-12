Babbo Natale «scortato» a Napoli est: i poliziotti portano i regali ai ragazzi

Ultimo aggiornamento: 20:44

Una volante e due motociclette della Polizia di Stato a sirene spiegate sono intervenute in via Ferrante Imparato 111 a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Non è un blitz ma il servizio di «scorta» a Babbo Natale che ha portato i doni ai bambini di Napoli Est. Un gesto di vicinanza e solidarietà degli operatori della Questura di Napoli per i giovanissimi quotidianamente ospitati dall'associazione Figli in Famiglia.Tanta emozione e stupore da parte dei ragazzini nel momento in cui hanno avvertito il suono delle sirene della polizia. Gli agenti, tra cui lo stesso Babbo Natale, sono stati accolti con grande entusiasmo e vivacità, in attesa dei regali tanto attesi. Prima della consegna dei doni i piccoli, insieme ai loro genitori, hanno assistito allo spettacolo di un clown e di una animatrice che ha giocato con le bolle di sapone: sono Giulio Carfora, poliziotto in servizio, e sua moglie, Tiziana Esca. Molto apprezzati i loro numeri, specie i momenti del fuoco e delle coloratissime bolle. Sempre più difficile tenere a bada i giovanissimi felici di aver incontrato anche i due cani poliziotto in forze alla questura partenopea: sono quelli della squadra cinofili quotidianamente impegnata in operazioni di bonifica e controllo su tutto il territorio.L'arrivo di Babbo Natale con la Polizia di Stato è un segnale forte ai piccoli e alle loro famiglie: significa voler mostrare l'aiuto e la solidarietà con cui lavorano le forze dell'ordine a servizio per i cittadini. Un senso di vicinanza manifestato anche attraverso momenti di divertimento che provano a cancellare la brutta immagine del poliziotto spesso coltivata in alcuni contesti. Accanto agli operatori, accompagnati dal vice questore Eugenia Sepe, c’era la padrona di casa, Carmela Manco, che guida la onlus da tantissimi anni.Figli in Famiglia è una associazione che opera nel quartiere di Napoli Est da oltre trenta anni. Nel 2005 ha acquistato una fabbrica dismessa e, riqualificandola, ha dato vita a uno spazio che ospita giovani da due anni e mezzo fino all’età adolescenziale. Canto, teatro, doposcuola: sono numerose le attività messe a disposizione dei bambini. C'è spazio anche per i loro genitori.L'ultima importante sfida di Carmela è quella di aprire una ludoteca nei locali ancora da riqualificare. Servono somme consistenti e solo una parte del budget necessario è stato già raccolto. L'appello della onlus è alla generosità degli imprenditori e di altre realtà napoletane per sostenere l'operato quotidiano dell'associazione e per offrire ulteriori possibilità di crescita in un territorio che vive evidenti problematiche non solo dal punto di vista economico - con un tasso di disoccupazione preoccupante - ma anche sociale e culturale.Il dono consegnato dai poliziotti ai singoli bambini vuole essere, dunque, un gesto di solidarietà e di vicinanza. Strappare un sorriso è una regola per Carmela e i suoi operatori che da tempo combattono contro la dispersione dei giovani e cercano di offrire loro le basi per una vita fatta di opportunità e non di errori in un quartiere da tanti definito «difficile».