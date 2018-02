Baby gang, da Scampia le idee per combattere la violenza

Giovedì 15 Febbraio 2018, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2018 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro per i giovani e coesione tra famiglie e istituzioni per sconfiggere il fenomeno della violenza tra minori. Sono queste le proposte emerse dall'incontro tra esperti che si è svolto stamattina in un affollato Auditorium dell' Istituto Superiore Vittorio Veneto di Scampia diretto da Olimpia Pasolini. L'ex presidente di Municipalità e avvocato Angelo Pisani si è fatto portavoce della volontà di una grande catena di ristoranti, che aprirà un nuovo locale al Vomero, di voler attingere per la ricerca del personale proprio dai curricula dei ragazzi dell'istituto alberghiero di Scampia. Al tavolo anche Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo (il ragazzo aggredito in via Foria,ndr) che ha sottolineato «l'esigenza di una coesione tra scuola, famiglie, forze dell'odine ma soprattutto politica e istituzioni».Al dibattito ha preso parte il direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio Rizzolo, che ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto dai media nel comunicare un tema così delicato. Sul palco l'assessore alla Cultura, Turismo e Sport del Comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia, ha portato la testimonianza del lavoro svolto nelle scuole del territorio per sensibilizzare i più piccoli sulla tematica.