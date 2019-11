LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio raid vandalico a Ponticelli. In via Argine, nella serata di ieri, poco dopo le 21, è stata devastata una fermata. Il vetro di protezione è andato in frantumi. E non è la prima volta che accade in via Argine. Nella stessa serata il bus della linea 196 è stato preso di mira da una baby gang . Circa dieci giovanissimi saliti sul mezzo volevano portarsi via il marteletto frangivetro. E non solo hanno preso il martelletto ma hanno anche danneggiato il portellone. L'autista è stato costretto ad allertare la centrale operativa e a segnalare il guasto per rientrare poi in deposito.Critico Adolfo Vallini dell'Usb: «Lavorare di sera dopo le ore 20, soprattutto nei week end, alla guida dei bus cittadini significa mettere in pericolo la propria incolumità fisica. A bordo dei mezzi pubblici e in alcune tratte periferiche regna l'anarchia assoluta, i controlli sono completamente assenti, lasciando la possibilità a balordi, parcheggiatori abisivi e automobilisti indisciplinati di impossessarsi del territorio. Bisognerebbe garantire una maggiore vigilanza e studiare delle soluzioni atte a garantire una corretta viabilità, la sicurezza di chi lavora sui mezzi pubblici e degli stessi viaggiatori».