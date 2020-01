Napoli, baby gang al femminile picchia una ragazzina nel centro commerciale

Un gruppo di ragazzine ha accerchiato e pestato una coetanea in un parco commerciale di Casoria, alle porte di Napoli. Ne dà notizia il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica sulla propria pagina fb anche un video.

«Botte da orbi fra ragazzine. La segnalazione che ci è arrivata ci lascia a bocca aperta. Un folto gruppo di adolescenti - fa sapere Borrelli - ha accerchiato una ragazzina che è stata picchiata con una violenza e una brutalità impressionanti. Un agguato in piena regola. E pensare che a metterla in pratica siano adolescenti fa venire i brividi».

Secondo Borrelli «è il segno che non esistono più freni, non esistono più limiti. La cultura della violenza, spesso acquisita in famiglia, prende il sopravvento e crea generazioni di incivili e delinquenti». «Abbiamo deciso di segnalare il video alle forze dell'ordine. Chiediamo che - aggiunto Borrelli e Gianni Simioli, speaker radiofonico - vengano visionate le telecamere del parco commerciale e individuate le ragazzine responsabili dell'aggressione».

