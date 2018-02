Domenica 4 Febbraio 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2018 12:30

Pomigliano. Sembra non avere fine l'ondata di violenza giovanile che sta travolgendo Napoli e il suo hinterland. Ieri sera un altro brutto episodio si è consumato a Pomigliano. Teatro delle intemperanze minorili è stato ancora una volta il parco pubblico. Qui ieri sera, poco prima della mezzanotte, in base ai messaggi social inviati da testimoni sul posto, si sarebbero affrontati a botte due gruppi di adolescenti.Un ragazzino è rimasto ferito. E' stato curato dai medici del 118. Per fortuna ha riportato solo lievi escoriazioni e contusioni. Non è stato quindi necessario portarlo al pronto soccorso. Sull'episodio, i cui dettagli non sono stati ancora chiariti, sta indagando il gruppo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Castello di Cisterna, diretto dal tenente Ugo Mercurio. Secondo quanto confermato dai militari il ragazzo rimasto ferito non ha voluto denunciare niente. L'omertà tra gli adolescenti coinvolti in queste vicende è ancora troppo forte e ostacola il ripristino dell'ordine pubblico costantemente operato dai carabinieri.Venti giorni fa sempre nei pressi del parco pubblico di Pomigliano altri due quindicenni italo marocchini sono stati feriti a seguito di un terribile pestaggio di gruppo. Uno dei due, scosso da questa esperienza, ha voluto lasciare l'Italia e fare ritorno in Marocco. Entrambi avevano denunciato il pestaggio subito ai carabinieri, che grazie a questa fattiva collaborazione sono riusciti da arrestare uno degli aggressori, un coetaneo dei giovani italo marocchini. E pochi giorni dopo questa vicenda un signore che stava portando il suo cagnolino, sempre nei pressi del parco pubblico, è finito in ospedale, anche lui pestato da due ragazzetti, per futili motivi. Intanto appena ieri è giunto a Pomigliano il vescovo di Nola, Francesco Marino. Il prelato ha voluto ascoltare i ragazzi nella sala consiliare del comune per capire meglio che cosa stia succedendo nel misterioso mondo giovanile.