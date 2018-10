Baby vandali all'uscita di scuola nel Napoletano: «Auto devastate per divertimento»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 09:54

TORRE DEL GRECO - Auto vandalizzate con finestrini rotti, antenne della radio spezzate, interni messi a soqquadro, ma nessun oggetto rubato. Accade in via Alcide De Gasperi, a due passi dalla sede secondaria dell'istituto per ragionieri Eugenio Pantaleo e del liceo scientifico Alfredo Nobel: da qualche giorno una baby gang si diverte a devastare le vetture parcheggiate dai residenti lungo i marciapiedi della zona.Già tre i casi in poche ore, con danni consisistenti alle carrezzerie delle macchine. Una sorta di scasso, un'effrazione in piena regola ma non a scopo di furto: rotti i finestrini, dall'abitacolo delle vetture prese di mira in realtà non scompaiono oggetti preziosi.«Lo fanno per gioco, per puro divertimento, si divertono a creare il caos - il durissimo lo sfogo di P.G., una delle vittime - Ho parcheggiato l'auto in via De Gasperi per dieci minuti e ho trovato i finestrini rotti e i pezzi di vetro sparsi ad arte sui sedili. A quell’ora escono i ragazzi delle scuole e il quartiere è invaso da centinaia di studenti: saranno loro gli autori di questi stupidi raid vandalici». «Io ho trovato i deflettori spaccati in due parti e l'antenna della radio staccata, sono teppisti: il loro mancato senso civico li ha spinti a sfogarsi sulla mia autovettura».