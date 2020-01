Babygang a Napoli, 15enne accoltellato dal branco sul lungomare Caracciolo

Accoltellato da una babygang mentre si trovava con un gruppo di amici sul lungomare di via Caracciolo, nel luogo simbolo di Napoli. È accaduto ieri sera a Luigi, 15 anni giovane originario di Villaricca. Il ragazzino dopo essere stato pugnalato alle spalle non ha chiesto aiuto e ha preferito prendere la metro per tornare a casa. Nonostante fosse completamente insanguinato nessuno lo ha soccorso.

Giunto a Marano di Napoli privo di forze, ha allertato la fidanzata che a sua volta ha chiamato il padre. Il papà lo ha condotto subito all’ospedale San Giuliano di Giugliano dove è stato immediatamente curato. I medici gli hanno salvato la vita.

Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA