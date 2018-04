San Giorgio a Cremano, aggrediscono e rapinano due giovani: tre minori e un 18enne bloccati

Insieme ad un gruppo di minori porta via i telefoni cellulari a due giovani e li malmena: un 18enne di Napoli, incensurato, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di rapina aggravata in concorso.



L'episodio è accaduto ieri sera in via Buongiovanni a San Giorgio a Cremano dove il gruppo ha accerchiato due giovani che camminavano a piedi e, con schiaffi e sotto minaccia di un'arma a punta metallica, ha intimato loro di consegnare i rispettivi telefoni cellulari. La rapina è stata denunciata al locale commissariato della Polizia di Stato.



Gli agenti, sulla base delle descrizioni fornite, hanno rintracciato tre minori incensurati di Napoli e il 18enne, tutti successivamente riconosciuti dalle vittime. Per il 18enne è scattato il fermo e il trasferimento al carcere di Poggioreale. I tre minori, denunciati in stato di libertà sono stati affidati ai rispettivi genitori. Ai due giovani, vittime di rapina, sono state diagnosticate contusioni guaribili in 7 e 10 giorni.

Giovedì 12 Aprile 2018, 14:19

