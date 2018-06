Babygang ancora in azione: due ragazzi pestati a sangue in Villa Comunale

Domenica 17 Giugno 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 10:56

Castellammare. Baby gang in villa comunale, due ragazzi pestati a sangue finiscono in ospedale. Nella tarda serata di sabato due adolescenti, originari della costiera sorrentina, sono stati accerchiati e aggrediti da una baby gang composta da diversi componenti. E' bastato poco a far scattare l'aggressione, forse uno sguardo di troppo dietro la violenza a cui hanno assistito decine di persone che affollavano la villa comunale e i locali della movida stabiese. Calci, pugni e colpi di casco contro i due giovani che hanno ricevuto diversi colpi prima che qualcuni allertasse i soccorsil I due ragazzi sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo: uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale e l'altro una ferita alla testa. Le forze dell'ordine, giunte sul luogo dell'aggressione all'altezza di un istitito di credito, hanno avviato le indagini per dare la caccia alla baby gang.