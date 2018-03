Babygang, la mamma di Arturo a Milano per raccontare la sua esperienza

Sarà a Milano, domani, per raccontare le propria esperienza. Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo, il diciassettenne accoltellato prima di Natale, da una baby gang, in via Foria a Napoli, domani parteciperà alla «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime», iniziativa che segue la legge regionale approvata nella scorsa legislatura e dedicata alla prevenzione e al contrasto delle criminalità organizzate e alla promozione della legalità. È nel corso dell'iniziativa che Iavarone porterà la sua testimonianza di madre di un ragazzo aggredito senza motivo da una baby gang. Iavarone sta inoltre pensando alla creazione di una Fondazione, che possa essere un raccordo tra tutte le iniziative che sta portando avanti. Il nome è Artur, Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio.

Lunedì 19 Marzo 2018, 16:06

