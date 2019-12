Babygang, un'altra vittima nel Napoletano: 14enne accoltellato nel centro commerciale

Prima lo hanno infastidito poi lo hanno accerchiato, in quindici. Lo hanno colpito con dei manganelli e poi gli hanno sferrato un colpo all'addome con un coltello. Vittima di una violenta aggressione da parte di una babygang un ragazzino di 14 anni. È accaduto nel Napoletano, poco prima della mezzanotte di domenica scorsa.

Secondo quanto ha riferito il minorenne ai carabinieri che sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale di Nola, si trovava al centro commerciale Vulcano Buono di Nola quando è scattato il raid. Prima è stato infastidito da quattro ragazzini, poi quando lui ha provato ad andare via dal centro commerciale, è stato accerchiato da 15 componenti di una babygang. Dopo essere stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, il ragazzino è stato operato e non sarebbe in pericolo di vita.

