Babygang, Oliva contro le violenze: «A Napoli si gira coi coltelli, svegliatevi»

Un videoappello contro la violenza è stato lanciato sui social dall'ex pugile campano Patrizio Oliva.

Maria Luisa Iavarone Presidente dell'Associazione A.R.T.U.R. a seguito del videomessaggio, indirizzato tra l'altro all'associazione da lei presieduta, ha dettO: "

ondivido con grande piacere il messaggio di indignazione di Patrizio Oliva indiscusso campione nello sport e nella vita, perché produca una sorta di tamtam mediatico; mi piacerebbe che questo fosse solo il primo di una lunga serie: una staffetta di video-messaggi di denuncia per chiedere un assoluto inderogabile cambio di passo nella gestione del rischio della violenza cittadina. Chi di noi è disposto a metterci la faccia?

Giovedì 2 Maggio 2019, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 17:09

«Arturo e guardia giurata massacrata non ci hanno insegnato nulla. Adesso basta accoltellamenti e babygang, le istituzioni si sveglino. Non è possibile che ci sono ragazzini che vanno in giro armati di coltelli e nulla succede. Vogliamo misure più drastiche e attente» ha detto Oliva.».