Martedì 10 Aprile 2018, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 20:06

Nelle scorse ore i poliziotti del commissariato di San Giorgio a Cremano, diretti dal vicequestore Toscano, hanno fermato in via Manzoni una banda di quattro ragazzini in auto. Uno di loro era in possesso di un coltello di 22 cm. L'arma è stata sequestrata e il giovane denunciato per possesso di arma. Il ragazzo ha compiuto 18 anni da due mesi. Gli altri tre hanno un'età compresa tra i 16 e 18 anni. Tutti risultano residenti a Ponticelli.L'episodio intorno alle 22.45 di ieri. Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti sono stati insospettiti da alcuni atteggiamenti che avevano assunto i quattro mentre erano a bordo di una Peugeot 106 di colore blu, diretti a Ponticelli. A quel punto li hanno fermati e hanno trovato uno di loro con addosso il coltello. Il giovane ha precedenti per rapina. Reati che si sono consumati tra San Giorgio a Cremano e Napoli.«Grazie al controllo costante che le forze dell'ordine stanno effettuando sul nostro territorio, con pattugliamenti e presidi anche notturni - commenta il sindaco Giorgio Zinno - sono stati fermati sia le babygang che singoli delinquenti, impedendo così che compissero atti criminali. Non abbiamo mai abbassato la guardia e i risultati sono visibili. Nei prossimi giorni anche la Polizia Municipale svolgerà ulteriori turni di controllo per potenziare ancora di più la sorveglianza in città. San Giorgio a Cremano va tutelata e il messaggio che continueremo a dare con azioni come quella di ieri sera e quelle delle scorse settimane, è che i delinquenti qui non hanno vita facile. È meglio per loro che non provino a prendere la nostra città e i nostri cittadini come bersaglio perchè verranno fermati e arrestati. Naturalmente ringrazio tutte le Forze dell'Ordine per il lavoro che svolgono, facendoci sentire più sicuri e protetti».