Babygang punta alla statua preziosa della Madonna: arrestati 5 minori per tentato furto in chiesa

Martedì 3 Luglio 2018, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 13:14

TORRE DEL GRECO. Approfittando della festa patronale cercano di introdursi in chiesa, forse per rubare la statua della Madonna dell’800 tempestata di corallo e gioielli. Arrestati dalla polizia 5 minorenni. Ieri sera alle 23 il parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie, don Antonio Smarrazzo, dopo le celebrazioni per l’omonima Vergine e per i 70 anni dell’elevazione a parrocchia della chiesa in via Diego Colamarino, è stato allertato da un parrocchiano che gli ha indicato la presenza di 5 ragazzi muniti di torcia nei pressi del convento adiacente alla chiesa.Così il parroco è accorso subito sul posto e si è accorto effettivamente della presenza di 5 ragazzi, tutti minori, che muniti di torce e arnesi da scasso cercavano di introdursi in chiesa. I ragazzi sono stati prima bloccati dal sacerdote e un suo assistente, Luigi Barile, poi dalla vigilanza privata «Turris». Infine, sono giunti sul posto gli agenti della polizia di stato, coordinati dal primo dirigente Davide Della Cioppa, che hanno arrestato i ragazzi, tutti minori e di Torre del Greco, ora al carcere minorile di Nisida. Tutti gli attrezzi di cui erano dotati sono stati sequestrati.«Non sappiamo cosa cercassero – ha detto il parroco Smarrazzo – ma è noto a tutti che all’interno della parrocchia da qualche giorno è esposta la sacra immagine della Madonna delle Grazie, in occasione della festa patronale. La statua è ornata di corona in oro con incastonate pietre preziose e brillanti, nonché di una collana in corallo antico ed orecchini in corallo.