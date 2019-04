Babygang a Castellammare, nuovo raid in Villa: undicenne si rompe la spalla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggressione in pieno giorno, nel cuore del salotto stabiese ai danni di ragazzini della Castellammare bene. Undicenne si frattura una spalla per difendere l'amico. Succede tutto in pochi minuti: di domenica mattina attorno al perimetro della Cassarmonica ci sono tantissime persone come sempre, dei giovanissimi (tra gli 11 e i 13 anni) stanno giocando a pallone, i genitori sono poco distanti. Una giornata di festa rovinata da un gruppo di teppisti che invece è in giro per cercare guai. Sono le tredici circa, la baby gang vede quei ragazzini giocare, uno di loro si avvicina al gruppo e ordina che gli venga consegnato il pallone. Al rifiuto, prima che la rabbia del branco possa scatenarsi contro il ragazzino è un amico ad intervenire. «Perché te la prendi con lui, che vuoi?». Alla domanda il piccolo teppista scaraventa il ragazzo a terra e lo prende a calci. I familiari del gruppetto si accorgono che qualcosa va, si avvicinano in fretta e questo basta per mettere in fuga la baby gang. Uno di loro fuggendo perde anche una scarpa, torna indietro la riprende e poi di corsa si allontana. Sul posto restano sotto choc i ragazzi, figli di noti professionisti stabiesi, che soccorrono la vittima della ferocia del branco che cadendo si procura una frattura alla spalla.