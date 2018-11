«Back to the Beach» a Napoli, decine di volontari per ripulire il mare dai rifiuti

Sabato 3 Novembre 2018, 13:54

Siamo all’evento «Back to the Beach» a Napoli. Decine di ragazzi ripuliscono tutto il pattume che le mareggiate di questi giorni hanno restituito alla nostra città. Ragazzi armati di guanti in lattice sin dalle prime ore di questa mattina hanno raccolto decine e decine di chili di rifiuti. «È venuto il momento divere a riprenderci ciò che in questi anni abbiamo gettato in mare, c’è davvero qualsiasi cosa in mare».Polistirolo e plastica la fanno da padrona, ma i rifiuti ritrovati sono di ogni genere. Raimondo, un attivista ambientalista, parla di una cattiva gestione dello smaltimento dei rifiuti, soprattutto domestica: «Raccogliere i rifiuti – dice Raimondo – non è la soluzione finale, dovremmo limitare l’uso della plastica che fa danni irreparabili all’ambiente».Francesca di Greenpeace lancia un appello ai pescatori: «Anche voi dovete contribuire utilizzando le cassette di legno, in quanto plastica e polistirolo, si frantumeranno in microparticelle che resteranno per duecento anni in mare».