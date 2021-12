È stata realizzata nel 2020 ma già mostra i segni del tempo. Stiamo parlando della straordinaria opera dello street artist Jorit sui muri di Bacoli: la grande Sibilla Cumana che si riflette nelle acque della Piscina Mirabilis.

Situata a pochi passi dalla villa comunale, in via Gaetano de Rosa, l'opera dello street artist napoletano di fama internazionale, purtroppo, si sta lentamente sbriciolando e necessiterebbe di un intervento di recupero, come reclamato da alcuni residenti che hanno segnalato il caso.

L'appello per la Sibilla di Bacoli, segue il decadimento del murales realizzato a Pianura e dedicato a Davide Bifolco, assassinato nel 2014 dalle forze dell’ordine al termine di un inseguimento al Rione Traiano.