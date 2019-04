Notte di paura al porto di Baia: colpi di pistola contro vetri negozi

Sabato 20 Aprile 2019, 00:47

BACOLI - Terrore e paura a Baia nei pressi del porto. Un uomo all'improvviso ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco contro una vetrata chiusa di un esercizio commerciale in via Lucullo. Non si conoscono ancora i motivi del gesto. Sul posto il nucleo radiomobile e i carabinieri della compagnia di Pozzuoli avvertiti da diverse persone che si trovavano in quel momento nella zona nei vicini ristoranti. I militari dell'arma stanno raccogliendo in questi momenti le testimonianze delle persone presenti. Sul posto anche la scientifica.