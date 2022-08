Bacoli, convalidato l'arresto dell'80enne che ha ferito la moglie a colpi di pistola

È stato convalidato l'arresto dell'anziano di 80 anni che lo scorso lunedì 22 agosto ha ferito la moglie con due colpi di pistola e si è barricato in casa, fino all'irruzione dei carabinieri avvenuta oltre 10 ore dopo.

L'80enne, difeso dall'avvocato Gandolfo Geraci, è ancora ricoverato in ospedale per delle ferite riportate ed è piantonato. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere che sarà eseguita alla dismissione dall'ospedale.