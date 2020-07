Fuochi d'artificio per festeggiare l'anniversario, coppia di fidanzati multata e denunciata a Bacoli

Multata nella serata di ieri una coppia di fidanzati che ha deciso di festeggiare il proprio anniversario sparando fuochi d'artificio rumorosi in spiaggia, nei pressi di Marina Grande, a Bacoli. I due hanno però tenuto conto che il sindaco della cittadina flegrea Josi Della Ragione ha emanato in questi giorni un'ordinanza che vieta qualunque tipo di botto rumoroso; una decisione presa per evitare che venga disturbata la quiete pubblica sia nelle ore del giorno che della notte.

Di conseguenza, grazie alle telecamere e all'ausilio dei residente, gli uomini della polizia municipale, accorsi sul posto, sono riusciti a rintracciare la coppia di fidanzati. Per loro è scattata di conseguenza la sanzione e la denuncia. Non è un episodio isolato, infatti, in tarda notte è stata notificata una multa anche ad un ristorante di Cuma che si è reso autore della stessa infrazione, con lo sparo di fuochi d'artificio rumorosi a disturbare il sommo delle abitazioni limitrofe.

