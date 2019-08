Bacoli, disabili multati sulle strisce blu: «È un'iniquità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Agosto 2019, 14:30

Disabile parcheggia l'auto nelle strisce blu, scatta la multa. Accade a Bacoli, dove un provvedimento in vigore da tempo consente ai diversamente abili di lasciare il proprio veicolo in sosta solo negli spazi loro riservati. In quelli delimitati dalle strisce blu, invece, devono pagare il ticket per la sosta altrimenti ricevono una sanzione della polizia municipale. Numerose le segnalazioni di persone che, non trovando posto nelle strisce gialle, parcheggiano negli spazi blu. Con il timore di ricevere una sanzione. Sulla vicenda interviene il gruppo consiliare di minoranza Fratelli d'Italia.