Venerdì 19 Aprile 2019, 17:53

BACOLI. Abusi edilizi in area protetta, stabilita la demolizione. A seguito di un controllo degli agenti di polizia municipale, è stata firmata una ordinanza comunale di demolizione di un manufatto abusivo realizzato in via Mozart. Il fabbricato è stato costruito all’interno di una struttura in lamiera ampia 45 metri quadrati e alta circa 3 metri: in muratura, è adibito ad abitazione. Da abbattere anche una serra estesa su 80 metri quadrati - costituita da tubolari in ferro e pannelli in plastica - adoperata come deposito. Oggetto della ordinanza di demolizione, inoltre, una tettoia e una ringhiera. Il titolare degli abusi edilizi, realizzati in un'area definita a protezione integrale, deve provvedere all'abbattimento delle opere e, nel contempo, ripristinare lo stato dei luoghi. In caso contrario, se non si procede alla demolizione, scatta una sanzione da 20mila euro mentre le opere sono acquisite a patrimonio comunale.