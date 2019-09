«Mostro marino» sui fondali della costa flegrea: mistero svelato

Venerdì 13 Settembre 2019, 17:46

Un manufatto «alieno» in fondo al mare nel Comune di Bacoli, in un’area di particolare pregio paesaggistico ed ambientale con forte interesse turistico.La presenza dell'oggetto misterioso aveva suscitato la curiosità e l’apprensione dei frequentatori del litorale divenendo uno degli argomenti di conversazione sulle spiagge in questo ultimo scorcio d’estate.I militari del 2^ Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera si sono immersi nel tratto di mare al fine di effettuare il necessario sopralluogo utile a svelare la natura della «cosa» e pianificarne la rimozione una volta valutate le caratteristiche della stessa e dei fondali.L'oggetto era uno scooter che aveva artigliato uno spezzone di rete, di dimensioni ridotte ma sufficiente per mascherarne la forma. Il piccolo serbatoio del mezzo era integro e non aveva prodotto inquinamento.Il motociclo è stato imbracato sul fondo marino in maniera idonea ad essere poi agganciato, issato in superficie e portato sulla terraferma.