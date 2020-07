Bacoli, imbrattate le panchina di piazza Marconi: individuati i responsabili

Incivili in azione nel Comune di Bacoli. Nella notte tra mercoledì e giovedì dei ragazzi hanno imbrattato le panchina di Piazza Marconi con olio e bitume. Un danno non da poco per un luogo frequentato quotidianamente da bambini, anziani e famiglie che sfruttano l’area per riposare e stare in compagnia. Per rimediare al danno, gli operati della Flegrea Lavoro sono entrati in azione sin dalle prime ore del mattino per lavare le panche e ripulire i giardini. Inoltre, grazie alle telecamere presenti, la Polizia Municipale è riuscita a rintracciare gli autori dell’atto scellerato. Dalle immagini si è scoperto come i colpevoli siano entrati in piazza direttamente in auto, posizionandosi con quest'ultima davanti alle panchina, per poi imbrattarle. Sono stati tutti riconosciuti e denunciati dalle forze dell'ordine.

