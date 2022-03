Bacoli, lavori alla Necropoli del Fusaro: «Diventerà un piccolo parco archeologico»

Nel Comune di Bacoli sono partiti nuovamente i lavori alla Necropoli del Fusaro, in seguito a quelli che hanno interessato il Colombario nel periodo post primo lockdown 2020. Riaperto al pubblico dopo anni di incuria, ha registrato un ottimo numero di visitatori, grazie anche alle visite guidate che hanno compreso sia il sito archeologico che la Casina Vanvitelliana.

Ora parte una nuova tranche di lavori che punta a riqualificare ulteriormente il mausoleo d'epoca romano. Verrà infatti illuminato, saranno installate panchine nell'area verde. Il murale sarà pulito, restaurando la pavimentazione in mosaico. Uno degli interventi riguarderà la copertura dei lucernari, oltre ad interventi per evitare allagamenti in caso di pioggia. Inoltre, sarà rifatta la rampa d'accesso, con il consolidamento degli intonaci.

"Diventerà un piccolo parco archeologico, - così il sindaco Della Ragione - crediamo in un percorso turistico che dalla Casina Vanvitelliana porta alle Terme di Baia. Passando proprio per il Colombario in via Virgilio. Era una meraviglia abbandonata. Presto la consegneremo alla città".