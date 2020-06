Oltre 1500 cittadini di Bacoli usufruiranno dei lidi militari. L'amministrazione ha trovato un accordo con le suddette strutture affinchè, l'intera cittadina potrà accedere agli stabilimenti di Esercito, CRDD, Marina Militare ed Aeronautica agli stessi prezzi agevolati riservati ai militari. Una decisione che apre anche per lo stazione delle auto, infatti: "I parcheggi dei lidi della Difesa resteranno aperti, nei fine settimana, per meglio gestire la movida di Miseno (e contrastare la sosta selvaggia), anche la notte. Fino alle 2:30. È la prima volta che accade: partiamo da stasera. È l’accordo che abbiamo raggiunto, per questa estate, con i lidi militari".

LEGGI ANCHE Napoli, migliora il 27enne che ha tentato di impiccarsi: salvato da un capocantiere

Lo ha annunciato il sindaco Della Ragione che aggiunge: "Gli ombrelloni gratuiti saranno presenti presso i lidi Aeronautica e Marina. Permetteranno ai bacolesi che ne avranno bisogno, di poter avere un posto garantito sull’arenile per due settimane. Per poter partecipare, basterà visionare gli avvisi sul sito istituzionale del Comune. Tutti i residenti di Bacoli potranno accedere ai lidi militari, prenotando ombrellone e sedie sdraio a prezzi agevolati. Basterà esibire all’ingresso la carta d’identità".

© RIPRODUZIONE RISERVATA