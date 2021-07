Bacoli, sigilli al lido abusivo ​sulla Spiaggia Romana

È stato sequestrato dalla Guardia di Finanza un lido balneare abusivo in località Spiaggia Romana a Bacoli. Il titolare dello stabilimento occupava, senza autorizzazione, un'area demaniale per noleggiare lettini e sedie. L' operazione è stata condotta insieme alla Capitaneria di Porto che ha sequestrato 47 ombrelloni e 63 lettini. Il responsabile dell'occupazione abusiva dell'arenile demaniale è stato denunciato. Sono in corso accertamenti per valutare l'entità dell'evasione fiscale. «Vogliamo contrastare, sempre più, l'economia illegale e sommersa - ha detto il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione -. Ciò a tutela della comunità e degli imprenditori onesti. Un ringraziamento va a tutte le forze dell'ordine per il grande lavoro che stanno svolgendo a difesa della città. Dobbiamo liberare le nostre spiagge da pseudo imprenditori che, con prepotenza, si trasformano in prenditori di beni dello Stato».

