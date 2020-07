Bacoli, lido non paga Tari per 200mila euro: scatta il primo avviso di sospensione

Rischia la chiusura un lido balneare di Bacoli che ha maturato un debito di oltre 200mila euro per il mancato pagamento della Tari. Nella giornata di ieri è stato infatti notificato il primo avviso di sospensione in seguito ai controlli delle forze dell’ordine che hanno accertato la presenza della grave morosità. Nel caso in cui lo stabilimento non dovesse regolarizzare la propria posizione debitoria entro i primi giorni di agosto, andrà incontro alla chiusura.

Avviata dall’amministrazione una vera e propria task force nelle ultime settimane per individuare sull’intero territorio comunale tutti gli esercizi che non rispettano le regole e che soprattutto non pagano le tasse. Si è partiti nei primi giorni di luglio con il controllo dei parcheggi a pagamento per sanzionare chi esercitasse l'attività commerciale senza autorizzazioni amministrative. Ora invece si sta procedendo all'ispezione degli stabilimenti balneari, con il sindaco Della Ragione ad affermare: «Chi non paga le tasse, danneggia tutti. L’imprenditore che non paga le tasse, danneggia gli imprenditori onesti che pagano i tributi. Se la nostra città è in ginocchio, le colpe sono chiare. Noi non chiuderemo gli occhi. A difesa di Bacoli. Basta. Da domani, notificheremo altri avvisi per altri lidi».

