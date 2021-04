Tragedia a Bacoli: centauro 27enne muore in uno schianto, salma sequestrata

Un giovane centauro ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi in via Fusaro a Bacoli. Giuseppe Somma, 27 anni, residente a Bacoli a bordo della sua motocicletta si stava dirigendo verso Cuma allorché si è imbattuto in prossimità della sua abitazione in una vettura che si immetteva da una traversa su via Fusaro.

L'impatto è stato inevitabile e per il giovane, sebbene indossasse il casco, non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti gli agenti della municipale ed i carabinieri di Bacoli e Pozzuoli. Sono in corso rilievi ed accertamenti da parte degli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto si sono vissuti alcuni momenti di tensione con l'arrivo della mamma e di alcuni parenti della vittima. Disposto il sequestro della salma da parte del magistrato di turno per l'esame autoptico.

Sequestrati anche l'auto e la moto. In queste ore il conducente della vettura viene sentito dai carabinieri e verrà sottoposto all'esame tossicologico. La vittima era molto conosciuta nel centro flegreo, appassionato di motori, da qualche mese aveva avviato una attività commerciale in proprio per la manutenzione di motori per imbarcazioni.