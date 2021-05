Parcheggi chiusi a Bacoli, rischio per turismo e lavoratori

Danni economici per il comparto turistico-balneare di Miseno-Miliscola e disagi per la clientela: è quanto denunciano gli operatori della fascia costiera flegrea a tre settimane dalla chiusura di venti aree di sosta risultate non a norma - da parte del comando di polizia municipale. Per risolvere tale problematica, si prospetta una convenzione con il Comune per l'avvio dell'attività stagionale. Ipotesi emersa dopo i recenti incontri tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati