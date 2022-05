Bacoli, perseguita l'ex moglie per due anni: arrestato

L'ha perseguitata per due anni, con minacce, riprese, danneggiamenti: il tutto in violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. Oggi per l'uomo, a Bacoli, i carabinieri della Stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'attività investigativa condotta ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato al quale, viene contestato che, a decorrere dalla fine dell'anno 2020 e fino ai primi giorni del mese di maggio 2022, di aver posto in essere reiterate condotte nei confronti della ex moglie, determinando un grave stato di ansia e di paura, nonché fondato timore per la propria incolumità, al punto da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.