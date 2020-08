Bacoli, potenziate le corse dei bus verso le spiagge e ridotte verso l’ospedale di Pozzuoli

In area flegrea rimodulati gli orari dei trasporti pubblici su gomma. Se da un lato in estate si potenziano i collegamenti con le spiagge di Miseno-Miliscola dall’altro si riducono – considerando la scarsa utenza – quelli verso l’ospedale di Pozzuoli: fino al 31 agosto sono 5 le corse quotidiane degli autobus Eav diretti da Torregaveta al Santa Maria delle Grazie. La limitazione è determinata anche dall’attivazione di ulteriori servizi di collegamento da parte della holding regionale Eav.



Il direttore del Trasporto automobilistico, l’ingegnere Mariano Vignola, ha affermato: «La Società, con l’obiettivo di garantire il massimo dei servizi possibili anche nel periodo estivo, ha la necessità di rimodulare non oltre il 31 agosto i servizi tra Torregaveta e l’Ospedale La Schiana, in virtù dello scarsissimo utilizzo (da 0 a 2 viaggiatori al giorno). Per l’estate sono stati introdotti i servizi aggiuntivi Miseno-Lucrino e Vomero-Miseno, il primo dei quali sta riscontrando un notevolissimo gradimento di affluenza». I pullman diretti al Santa Maria delle Grazie attraversano Cappella e Bacoli, Baia, Fusaro, via Scalandrone e Arco Felice Vecchio. Fino al prossimo 31 agosto sono previste partenze da Torregaveta nei seguenti orari: 9.45, 11.15, 12.45, 15.45 e 17.15. Dal primo settembre le corse giornaliere saranno intensificate, con nuovi orari. Il Comune, intanto, lancia l’iniziativa Adotta una pensilina.



«Un atto di civiltà a favore di chi usufruisce del trasporto pubblico – commenta il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione - Chi aderirà, potrà sponsorizzare la propria attività privata attraverso la pensilina». L’ente locale a tal fine ha reso noto un avviso pubblico per collocarne 21 nei pressi delle fermate Eav. Collegamenti potenziati verso la litoranea e i siti di attrazione turistica. Fino al 31 agosto, dalle 10.15 alle 19.15, è attiva la circolare urbana Miseno-Lucrino che integra le linee locali dalle stazioni della Cumana. «La linea si inserisce all’interno del più ampio progetto Archeobus, che permetterà il miglioramento dell’accessibilità tra i siti culturali della Città Flegrea», ha affermato l’assessore ai Trasporti, Marianna Illiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA