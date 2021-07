Litorale flegreo, parcheggi a orari alternati per evitare il caos tra Pozzuoli e Bacoli

Orari differenziati per la chiusura dei parcheggi situati sulla litoranea flegrea, a Capo Miseno e Miliscola. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che regolamenta per i weekend di luglio gli orari di chiusura delle aree di sosta della fascia costiera.

Il provvedimento municipale è stato adottato per «la necessità di assumere misure contenitive in grado di prevenire il rischio contagio da Covid e assicurare elevati livelli di sicurezza, evitando sovraffollamenti ed assembramenti, nonché favorire l'ordinato deflusso delle presenze sul territorio», informano dal Comune. Nei giorni 3, 11, 17, 25 e 31 del mese di luglio i parcheggi di Miliscola (situati in via Lido Miliscola e via Caracciolo) chiuderanno e dovranno essere privi di veicoli e persone al loro interno, alle 17, mentre quelli di Miseno (in via Dragonara, via Faro, via Sacello, via Plinio il Vecchio e via Miseno) seguiranno il normale orario di chiusura. Viceversa nei giorni 4, 10, 18, 24 del mese di luglio: i parcheggi di Miseno chiuderanno e dovranno essere privi di veicoli e persone al loro interno alle 17, mentre quelli di Miliscola seguiranno il normale orario di chiusura.

Si intende, con tale dispositivo, contrastare gli ingorghi in uscita e le lunghe code di auto da Bacoli verso Pozzuoli, che nei weekend estivi bloccano la città. Intanto le aree di sosta, collegate agli stabilimenti balneari, sono in gran parte di nuovo fruibili. Per la riapertura i titolari hanno firmato una convenzione con il Comune, un protocollo di «rigenerazione urbana» che ha consentito di poter rendere di nuovo accessibili gli spazi per la sosta dei veicoli. Aree che rientrano nei beni del Centro Ittico Campano spa, società in house del Comune di Bacoli. I concessionari, tra gli altri documenti, hanno dovuto presentare una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) commerciale. Indicate anche opere di adeguamento tra cui la rimozione delle barriere architettoniche, la suddivisione tra entrata e uscita, un raccordo tra parcheggio e strada principale, l’incremento della vegetazione. Prescrizioni su cui dovrà controllare il comando di polizia municipale. Iter in corso invece per alcuni gestori.