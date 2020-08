© RIPRODUZIONE RISERVATA

BACOLI. Uno schiaffo alla storia e alle bellezze naturalistiche dei Campi Flegrei. L'ennesimo, al termine di una domenica di mare in cui la cittadina di Bacoli è stata letteralmente presa d'assalto dai turisti del "mordi e fuggi". Questa volta è la storica e bellissima scalinata che porta alla spiaggia dello "schiacchetiello" a Capo Miseno a finire nel mirino degli incivili.. Ma sulle scale sono state abbandonate anche diverse bottiglie di bibite in vetro e bicchieri di plastica. Uno schiaffo, come detto, ad uno degli angoli più suggestivi dei Campi Ardenti riportato anche su TripAdvisor come tantissime recensioni eccellenti.Lo "schiacchetiello" è un'insenatura tra gli scogli tufacei che fanno da spiaggia che affaccia sull'isola di Punta Pennata, che fino agli anni Cinquanta e Sessanta era collegata alla terraferma. Ricade nella riserva marina del Parco regionale dei Campi Flegrei. Fa parte dei luoghi ove la mitologia greca vide l'approdo di Ulisse, incantato dalla magnificenza della costa Flegrea.