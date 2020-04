Moto contro un furgone nel Napoletano, donna di 48 anni sbalzata dallo scooter: morta sul colpo

BACOLI. Una donna di 48 anni, di nazionalità polacca residente a Giugliano, ha perso la vita in uno scontro tra una motocicletta e un furgone avvenuto nell'incrocio di via Scalandrone con via Cupa della Torretta, una piccola traversa, nella zona dello Scalandrone intorno alle ore 20,30 di questa sera.



Secondo una prima sommaria ricostruzione, fatta dalla Polizia Municipale di Pozzuoli giunta sul posto, la moto sarebbe sbucata all'improvviso dalla traversa impattando violentemente con il furgone. L'uomo alla guida del mezzo ha fatto un balzo senza riportare gravi ferite ed è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre, per la donna che era in sella con lui non c'è stato nulla da fare. La 48enne ha fatto un volo di diversi metri morendo purtroppo sul colpo nonostante avesse il casco. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli che stanno effettuando i rilievi di rito. © RIPRODUZIONE RISERVATA