«No al luna park lungo il Miseno», diffide a raffica dei residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Luglio 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un luna park in allestimento in un fondo di terreno del centro ittico campano spa, sul lago Miseno: insorgono i residenti del parco residenziale «Casa Nostra» in via Lungolago. Seguiti dall'avvocato Giacomo Perreca, hanno presentato un atto stragiudiziale di diffida, denuncia e messa in mora rivolto a comune di Bacoli, Cic e parco regionale dei Campi Flegrei. Chiedono che i lavori in corso siano sospesi e, nel contempo, venga ripristinato lo stato dei luoghi. Consegnata anche una denuncia ai carabinieri, affinché intervengano quanto prima per ordinare «la sospensione dei lavori per l'allestimento del luna park privato».