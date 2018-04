Mercoledì 25 Aprile 2018, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 21:38

BACOLI - Gran traffico e viabilità rallentata questa sera in area flegrea, grossi i disagi per gli automobilisti. Migliaia gli autoveicoli provenienti dal litorale di Capo Miseno e Miliscola, con lidi balneari attrezzati e aperti al pubblico. Sin dal tardo pomeriggio, si sono registrate code tra Cappella e Fusaro, a Torregaveta, tra Baia, Lucrino e Arco Felice. Ingorghi anche sul versante di Cuma e lungo la litoranea della spiaggia Romana. Assaggio d’estate dunque nel comprensorio, con spiagge affollate, tratti liberi e lidi presi già d’assalto. Inevitabili i disagi sul fronte viabilità: al rientro dal litorale moltissimi gli autoveicoli incolonnati lungo le principali strade tra Bacoli e Pozzuoli con tempi di percorrenza decisamente prolungati. Basti pensare che per spostarsi in automobile da Miliscola al Fusaro è stata impiegata quasi un’ora, il doppio per giungere a Pozzuoli. Un ulteriore rallentamento tra Bacoli e Pozzuoli è determinato dalla rotatoria di Lucrino, dove si verificano in entrambe le direzioni di marcia lunghe code.