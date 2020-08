Paura e sgomento nel centro di Bacoli, con un uomo che ha sguinzagliato il proprio pitbull contro un gatto randagio. Il padrone ha indotto il proprio animale domestico ad azzannare il felino, tanto da ridurlo in pessime condizioni. L'episodio, avvenuto in strada sotto gli occhi di anziani, bambini e famiglie, ha visto l'intervento di un gruppo di cittadini, richiamati dai lamenti di sofferenza del gatto in fin di vita.

Si è così riuscito ad evitare che la situazione divenisse irreparabile. L'uomo é stato denunciato alle autorità e sarà duramente sanzionato in virtù anche del nuovo regolamento contro la violenza sugli animali approvato nelle scorse settimane.

