Party in spiaggia, l'arenile di Miliscola come una discarica dopo una festa nella notte

Il litorale della spiaggia libera di Miliscola ridotto questa mattina a una discarica a cielo aperto dopo una festa, molto probabilmente tra ragazzi, che si è tenuta nella notte. Hanno lasciato di tutto sull'arenile: un tavolino con sopra bottiglie di vino, prosecco, champagne e bibite oltre a residui di cibo. E, poi, ancora altri cartoni sempre di bibite alcoliche nonché sacchetti con all'interno bicchieri e piatti di plastica abbandonati a pochi passi dalla riva come si può vedere dalle fotografie. Questa mattina la scoperta fatta da chi di prima mattina aveva deciso di andare in spiaggia per una passeggiata, oppure, fare jogging.



«È davvero assurdo tutto questo fatto da persone incivili che non hanno il minimo rispetto per il bene comune, ci auguriamo che le forze dell'ordine e le istituzioni riescano a risalire agli autori per sanzionarli e come deterrente per il futuro», hanno dichiarato alcuni residenti di Bacoli