Iniziativa ecologica a Bacoli: in campo, con il patrocinio del Comune, i volontari di Plasticfree, Acli Campi Flegrei, Legambiente con altre associazioni. La task force ha setacciato un tratto della Spiaggia Romana e parte dei fondali del lago Fusaro. Pneumatici, una boa, cassette, buste, la carcassa di una barca, plastica, retini, cordame e elettrodomestici sono alcuni dei rifiuti che invadevano il litorale. Rimossi e differenziati, sono smaltiti dagli operatori della Flegrea Lavoro, la società addetta alla igiene urbana e alla raccolta. Da asportare anche rifiuti speciali. «Un esercito di volontari ha liberato la Spiaggia Romana da quintali di rifiuti – ha affermato il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione - Siamo più forti di chi devasta le nostre meraviglie ambientali e paesaggistiche».

Muniti di guanti e sacchi anche molti bambini. E per i prossimi weekend di primavera, saranno programmati ulteriori appuntamenti finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza alla tutela della risorsa mare. «Ringrazio tutte le associazioni che, ancora una volta, hanno speso il loro tempo per il bene comune», ha affermato l’assessore all’Ambiente, Mariano Scotto Di Vetta. Di frequente, soprattutto con le mareggiate, aumentano i detriti lungo la litoranea domitio-flegrea: la costa e le insenature raccolgono i materiali provenienti dal golfo. Alcuni tratti, per la loro posizione geografica in misura maggiore; è il caso di Marina Grande, Poggio e Punta Pennata, della spiaggia di Baia, del litorale di Cuma. Senza trascurare quanto viene abbandonato. Periodiche intanto sono le iniziative volte a rendere fruibili gli arenili e i fondali.

Tra le emergenze riscontrate, peraltro, c’è l’eccessiva quantità di polistirolo non semplice da asportare e con un tempo di biodegradabilità di mille anni. Solo poche settimane fa una gran quantità ha invaso lo specchio d’acqua di Baia, al largo del porto, colorando di bianco parte del tratto marino. Intanto l’attenzione resta alta da parte di guardia costiera, enti locali e associazioni ambientaliste.